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Песков: никаких наметок по встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока нет

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также заявил, что в практическом плане возможность этой встречи пока не прорабатывалась

АШХАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Наметок по встрече президентов РФ и США на полях саммита АТЭС в Чили в середине ноября пока нет, но еще есть время для подготовки. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, никаких, - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка встречи Путина и Трампа в Чили. - Будет вестись [работа]. Еще есть время до саммита Чили. Пока никаких прикидок, ничего нет".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что в практическом плане возможность этой встречи пока не прорабатывалась. Представитель Кремля добавил, что она теоретически возможна, и подчеркнул, что "российская сторона от таких встреч не отказывается никогда".

В начале октября Путин, рассуждая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" об отношениях России и США, отметил, что пока прогресса в этом направлении нет. Но Москва, по его словам, рассчитывает, что рано или поздно здравый смысл в Вашингтоне в этом вопросе возобладает. Путин обратил внимание на то, что публично сформулированная Трампом позиция о необходимости восстановления российско-американских отношений не меняется. Россия же, заверил Путин, ее приветствует и будет "использовать любую возможность для того, чтобы этим планы были реализованы".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияЧилиПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Юрий ВикторовичТрамп, Дональд
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