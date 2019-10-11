Замглавы МИД РФ рассказал африканским дипломатам о подготовке к саммиту России и Африки

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср, который представлял страну - председателя в Африканском союзе, провели в МИД РФ в пятницу брифинг для глав дипломатических миссий африканских государств, на котором были рассмотрены вопросы подготовки и проведения саммита Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе брифинга состоялся интерактивный диалог по содержательному наполнению предстоящих сочинских мероприятий и их логистическому обеспечению, предметно обсуждены остающиеся проблемные моменты и намечены действенные пути их незамедлительного разрешения", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, этот брифинг является четвертым и заключительным. В мероприятии с российской стороны приняли участие также представители ФСО России и руководства фонда "Росконгресс". "Африканских дипломатов ознакомили с программой экономического форума Россия - Африка, деталями завершающейся подготовки мероприятий в рамках саммита, включая согласование проектов итоговых документов", - указали в дипведомстве.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.