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Саммит Россия – Африка

Замглавы МИД РФ рассказал африканским дипломатам о подготовке к саммиту России и Африки

Как указали в ведомстве, этот брифинг является четвертым и заключительным

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср, который представлял страну - председателя в Африканском союзе, провели в МИД РФ в пятницу брифинг для глав дипломатических миссий африканских государств, на котором были рассмотрены вопросы подготовки и проведения саммита Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе брифинга состоялся интерактивный диалог по содержательному наполнению предстоящих сочинских мероприятий и их логистическому обеспечению, предметно обсуждены остающиеся проблемные моменты и намечены действенные пути их незамедлительного разрешения", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, этот брифинг является четвертым и заключительным. В мероприятии с российской стороны приняли участие также представители ФСО России и руководства фонда "Росконгресс". "Африканских дипломатов ознакомили с программой экономического форума Россия - Африка, деталями завершающейся подготовки мероприятий в рамках саммита, включая согласование проектов итоговых документов", - указали в дипведомстве.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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