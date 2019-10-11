Замглавы МИД России обсудил с президентом МККК ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в пятницу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером вопросы взаимодействия РФ и МККК, а также обстановку на юго-востоке Украины, ситуацию в Сирии и Венесуэле. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи Сергей Вершинин и Петер Маурер обсудили вопросы взаимодействия России и МККК. Особое внимание было уделено обстановке на юго-востоке Украины, ситуации в Сирии и Венесуэле, в том числе в контексте использования ежегодного добровольного взноса России в бюджет комитета", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также о подготовке к 33-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, которая пройдет в декабре в Женеве.

Как указали в МИД РФ, Маурер находится в России в связи с участием в семинаре SWIRMO-2019 по международным правилам, регламентирующим проведение военных операций, который проходит 7-12 октября.