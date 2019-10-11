Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД России и посол Буркина-Фасо обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Встреча состоялась по просьбе дипломата из Буркина-Фасо

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Буркина-Фасо Антуан Сомда подтвердили на встрече в пятницу обоюдный настрой двух стран на активизацию политического диалога по актуальной международной и африканской проблематике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены пути дальнейшего развития российско-буркинийских связей, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Уагадугу на активизацию политического диалога по актуальной международной и африканской проблематике, а также наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе дипломата из Буркина-Фасо.

Теги
Буркина-ФасоРоссия
Реклама на ТАСС
Замглавы МИД России обсудил с президентом МККК ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле
Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС