Замглавы МИД России и посол Буркина-Фасо обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Буркина-Фасо Антуан Сомда подтвердили на встрече в пятницу обоюдный настрой двух стран на активизацию политического диалога по актуальной международной и африканской проблематике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены пути дальнейшего развития российско-буркинийских связей, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Уагадугу на активизацию политического диалога по актуальной международной и африканской проблематике, а также наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе дипломата из Буркина-Фасо.