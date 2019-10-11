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Министр обороны РФ Шойгу переговорил по телефону с коллегой из Франции Парли

В Минобороны России сообщили, что были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу переговорил по телефону с главой военного ведомства Франции Флоранс Парли, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергей Шойгу с министром обороны Французской Республики Флоранс Парли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в Минобороны РФ.

До этого разговора Шойгу встречался с Парли в сентябре. По сообщению Минобороны, глава российского военного ведомства обсуждал с ней меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияФранция
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