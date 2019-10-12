Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ШОС

Первая встреча спикеров парламентов стран ШОС пройдет в 2020 году

Россия председательствует в ШОС в следующем году

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Первое совещание председателей парламентов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), как ожидается, пройдет в 2020 году. Об этом сообщил в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В ходе предстоящего в следующем году председательства России в ШОС рассчитываем провести первую встречу спикеров парламентов государств-членов Организации", - сказал он, выступая на третьей конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Стамбуле.

Ранее он сообщал, что первую встречу планируется провести в 2019-2020 годах.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичТурцияРоссияШанхайская организация сотрудничества
Реклама на ТАСС
Володин в Стамбуле призвал коллег вместе проработать законы против пропаганды терроризма
Спикер Госдумы РФ отметил, для эффективного решения этого вопроса важно опираться на единые международные стандарты, основанные на признании центральной роли государства и его компетентных органов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС