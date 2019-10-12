Первая встреча спикеров парламентов стран ШОС пройдет в 2020 году

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Первое совещание председателей парламентов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), как ожидается, пройдет в 2020 году. Об этом сообщил в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В ходе предстоящего в следующем году председательства России в ШОС рассчитываем провести первую встречу спикеров парламентов государств-членов Организации", - сказал он, выступая на третьей конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Стамбуле.

Ранее он сообщал, что первую встречу планируется провести в 2019-2020 годах.