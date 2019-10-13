Совбез РФ: около 30 тыс. человек пострадали от терактов в мире в 2018-2019 годах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 30 тыс. человек пострадали от терактов в мире за последние два года, при этом, по экспертным оценкам, в сравнении с 2017 годом количество подобных преступлений сократилось более чем на треть. Такие данные привел в опубликованном в воскресенье интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"В 2018-2019 годах около 70 государств испытали на себе последствия более 5 тыс. резонансных террористических акций, от которых пострадало около 30 тыс. человек. В этом году в результате только 2 тыс. наиболее крупных терактов погибли более 9 тыс. и получили ранения свыше 11 тыс. человек", - сообщил Коков.

Он отметил, что угроза создания террористического квазигосударственного образования к настоящему времени нейтрализована, а боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены. "По экспертным оценкам, в прошлом году в сравнении с 2017 годом количество террористических акций в мире уменьшилось более чем на треть, а число жертв - на четверть", - сказал Коков и отметил, что снижается и число терактов, совершенных наиболее опасной группировкой - "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Распространение терроризма

При этом, по его словам, террористы "активно пытаются распространить свою деятельность на континенты и государства, на территории которых ее раньше не было", однако основными их целями "остаются страны, внесшие наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом". Как отметил Коков, к центрам террористической активности относятся Ближний Восток, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия. "Наряду с действующими здесь местными террористическими структурами не прекращаются попытки международных террористических организаций по созданию в этих регионах сети своих законспирированных "спящих" ячеек. В частности, если раньше игиловцы призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в странах пребывания", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Всего, как подчеркнул Коков, в мире сейчас действуют сотни террористических группировок, а основными очагами нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке остаются Сирия, Ливия и Йемен. Помимо "Исламского государства", к числу наиболее активных группировок, жертвами атак которых ежегодно становятся две трети из общего числа пострадавших от терроризма людей, относятся также запрещенные в России террористические организации "Аш-Шабаб аль-Муджахидин", "Боко Харам", "Аль-Каида исламского Магриба" и "Хейят Тахрир Аш-Шам".

В частности, как отметил Коков, в Сирии связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) группировки "контролируют основную часть провинции Идлиб", а "их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тыс. боевиков". По данным Совбеза РФ, только за первую половину сентября они более 300 раз обстреливали позиции сирийских правительственных сил, в результате чего погибли более 150 военнослужащих.

Доступ к технологиям

По словам Кокова, террористы не оставляют попыток получить доступ к ядерными, химическим и биологическим технологиям, поэтому в РФ на постоянной основе ведется работа по предотвращению соответствующих угроз.

Он отметил, что международные террористические организации "постоянно совершенствуют тактику своих действий" и ряд новых тенденций в этой сфере "заслуживает отдельного внимания и анализа". В первую очередь, отметил Коков, "это касается непрекращающихся попыток получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, их [террористов] повышенное внимание к вопросам, связанным с возможностью применения в террористических целях патогенных биологических агентов и токсичных химикатов".

"Нужно <…> обеспечить надежную охрану и защиту объектов критически важной инфраструктуры, в том числе связанных с хранением и использованием опасных веществ и материалов: взрывчатых, радиоактивных, химических, биологических. А еще требуется выработать дополнительные упреждающие меры по предотвращению этих угроз. В России такая работа ведется на постоянной основе, вопросы ее совершенствования находятся в поле зрения Совета безопасности", - сказал заместитель секретаря Совбеза.

Коков добавил, что с каждым годом все большую актуальность приобретает проблема несанкционированного вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления транспортных, топливно-энергетических систем и других критически важных объектов с целью создания аварийных ситуаций. "Для противодействия этим негативным тенденциям необходимо обеспечить эффективное правовое регулирование вопросов использования современных робототехнических комплексов", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Политизация борьбы с террором

Коков отметил, что Россия выступает за принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом, а также против политизации и использования двойных стандартов в этой сфере.

"Россия последовательно выступает за консолидацию и наращивание усилий в борьбе с международными террористическими организациями при координирующей роли ООН, за принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом, без политизации данного вопроса", - сказал Коков.

Он назвал недопустимым применение двойных стандартов при противодействии терроризму и экстремизму, а также "использование террористических группировок для достижения политических целей". В связи с этим Коков обратил внимание на продвижение рядом стран "концепции противодействия насильственному экстремизму". "На наш взгляд, эта манипуляция понятиями, которая в значительной степени размывает основы и принципы межгосударственного контртеррористического взаимодействия, приводит к разбалансированию сил и средств, создавая предпосылки к выборочному вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Единые понятия

Коков отметил, что мировое сообщество до сих пор не смогло сформировать единое для всех правовых систем и четкое определение самого понятия "международный терроризм", хотя "с этим явлением невозможно эффективно бороться в рамках национальных правовых институтов и методов". "Необходимо понимать, что в последние годы терроризм претерпел фундаментальные изменения, связанные с его высокой интернационализацией и резким ростом степени общественной опасности, трансформацией его методов. Сегодня для всех очевидно, что международный терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений, которые с каждым днем приобретает угрожающие масштабы и разнообразные формы. Поэтому уже недостаточно одного понимания и желания бороться с этим злом. Недостаточно и того, что есть отдельные страны, где успешно противодействуют терроризму. Недостаточно также усилий нескольких, пусть даже великих, держав или коалиций высокоразвитых государств", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.

"В этой связи очень важна работа по продолжению универсализации международно-правовых механизмов в области противодействия терроризму", - продолжил Коков. В качестве примера он привел создание в Евросоюзе единого реестра расследуемых дел о терроризме.

"Необходима последовательная работа, направленная на оздоровление ситуации в сфере международной безопасности, повышение уровня межгосударственного доверия с опорой на принцип равной и неделимой безопасности для всех", - сказал замсекретаря Совбеза РФ, напомнив, что еще в 2015 году на сессии Генассамблеи ООН президент РФ Владимир Путин призвал сформировать широкую антитеррористическую коалицию. По словам Кокова, эта инициатива поддерживается рядом государств, в том числе партнерами РФ по ШОС и БРИКС, странами Ближнего и Среднего Востока, "однако ее реализации по-прежнему мешают геополитические амбиции отдельных государств". "В свою очередь террористы умело используют эти противоречия, разобщенность и объективные сложности в наших подходах", - заключил замсекретаря Совбеза РФ.

Российский опыт

Коков отметил, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встречах со своими зарубежными коллегами постоянно поднимает вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия на антитеррористическом треке.

По словам замсекретаря Совбеза, в России удалось сформировать эффективную общегосударственную систему противодействия терроризму, которая уже доказала свою результативность. "Мы всегда открыты для конструктивного сотрудничества, готовы делиться своим опытом и взаимодействовать с нашими партнерами по вопросам борьбы с терроризмом", - сказал Коков. Он напомнил, что в июне в Уфе прошла X международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, а на следующей неделе в Сочи начинается XVIII совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.