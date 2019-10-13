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В Совбезе РФ видят угрозу от возвращающихся из горячих точек боевиков и вдов террористов

Как отметил замсекретаря ведомства Юрий Коков, "такие лица должны находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов и спецслужб"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Возвращение боевиков из горячих точек способствует росту террористической опасности у них на родине, потенциальную угрозу представляют также вдовы террористов. Об этом заявил в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"Ни для кого не секрет, что росту террористической опасности способствуют именно возвращающиеся из горячих точек боевики", - сказал Коков, подчеркнув, что "такие лица должны находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов и спецслужб". "Ориентированные на организацию автономной деятельности в своих странах, на ведение пропагандисткой и вербовочной работы среди местного населения, они способны в сжатые сроки подготовить и осуществить террористические атаки", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

В качестве примера он привел серию терактов на Шри-Ланке в апреле текущего года, которая, по оценкам специалистов, была осуществлена вернувшимися в эту страну участниками боевых действий в Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства" [ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка].

О потенциальных угрозах

"Потенциальная угроза исходит как от лиц, отбывающих наказание за террористическую деятельность, так и от их членов семей и вдов погибших боевиков, многие из которых крайне радикализированы", - продолжил Коков. Он отметил, что эти люди "подверглись активной идеологической обработке, прошли обучение основам диверсионной деятельности и могут быть вовлечены в совершение террористических акций".

Замсекретаря Совбеза в связи с этим подчеркнул важность создания атмосферы неприятия радикальной идеологии и терроризма в каждой отдельно взятой семье, во всех образовательных учреждениях и общественных институтах при активном участии в этой работе муниципалитетов, региональных властей и государства в целом. Те случаи, когда в процесс вынуждены включаться спецслужбы, правоохранительные органы и суды, означают "брак в работе названных институтов", заметил Коков.

Обмен информацией

Одним из основных же условий эффективного противодействия этим угрозам на межгосударственном уровне, как считают в Совбезе РФ, "является системный и своевременный обмен информацией по указанным категориям лиц и по их трансграничным перемещениям". "Такую возможность предоставляет созданный в нашей стране международный банк данных по противодействию терроризму, к которому на сегодняшний день уже подключены 45 зарубежных спецслужб и правоохранительных органов из 35 государств, а также профильные структуры ООН, СНГ, ШОС и Интерпола", - сказал Коков.

Он подчеркнул также актуальность угроз терроризма для государств Евросоюза, отметив, что только в текущем году были совершены террористические акции в Голландии, ФРГ, Норвегии, Испании и Франции. Это, по словам замсекретаря Совбеза РФ, "подтверждает серьезность сделанных ранее главарями международных террористических организаций заявлений о своей нацеленности на совершение терактов в Европе". Коков обратил внимание, что террористическая активность провоцирует ответную реакцию со стороны ультраправых радикалов, примером чему являются нападения на комплексы мечетей в Новой Зеландии, США, Великобритании и Германии.

"В связи с этим нельзя сбрасывать со счетов и угрозы, исходящие от экстремистов различных мастей. Волна экстремизма и терроризма не должна захлестнуть цивилизованное сообщество", - заключил замсекретаря Совбеза РФ.

Теги
СШАИракШри-ЛанкаСирияГерманияИспанияВеликобританияНидерландыНорвегияРоссияФранцияНовая ЗеландияКоков, Юрий Александрович
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Как сообщил замсекретаря ведомства Юрий Коков, террористы "активно пытаются распространить свою деятельность на континенты и государства, на территории которых ее раньше не было"
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