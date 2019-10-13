В Совбезе РФ сообщили о резком увеличении числа атак на Хмеймим с использованием дронов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Число террористических атак с использованием беспилотников, в том числе - на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в 2019 году резко увеличилось. Об этом заявил в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"В 2019 году резко увеличилось количество террористических атак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов на российскую базу Хмеймим, позиции сирийских войск, аэропорты и объекты нефтепереработки Саудовской Аравии. Поступает информация о том, что террористы используют беспилотники для доставки отравляющих веществ, производство которых уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

В целом, по словам Кокова, террористы стремятся к быстрому освоению современных высокотехнологичных средств и использованию их при совершении преступлений.