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В Совбезе РФ сообщили о резком увеличении числа атак на Хмеймим с использованием дронов

По словам заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Кокова, террористы стремятся к быстрому освоению современных высокотехнологичных средств и использованию их при совершении преступлений

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Число террористических атак с использованием беспилотников, в том числе - на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в 2019 году резко увеличилось. Об этом заявил в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"В 2019 году резко увеличилось количество террористических атак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов на российскую базу Хмеймим, позиции сирийских войск, аэропорты и объекты нефтепереработки Саудовской Аравии. Поступает информация о том, что террористы используют беспилотники для доставки отравляющих веществ, производство которых уже организовано боевиками в труднодоступных районах Афганистана", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

В целом, по словам Кокова, террористы стремятся к быстрому освоению современных высокотехнологичных средств и использованию их при совершении преступлений.

Теги
АфганистанСирияРоссияСаудовская АравияКоков, Юрий Александрович
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Как сообщил замсекретаря ведомства Юрий Коков, террористы "активно пытаются распространить свою деятельность на континенты и государства, на территории которых ее раньше не было"
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