Поклонская считает "неадекватным и смешным" вызов посла Турции в МИД Украины

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала "абсолютно неадекватным и смешным" вызов в МИД Украины посла Турции в Киеве из-за встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими парламентариями из Крыма.

"Считаю, что подобное поведение украинского дипломатического ведомства является абсолютно неадекватным и смешным", - написала депутат в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По мнению Поклонской, "Эрдоган проявил мудрость и присущие ему мужскую силу и благородство, приветствуя российскую делегацию у себя в гостях". Этого, "наверное, никогда не понять поддающимся эмоциям и истерике политикам и "дипломатам", оставшимся от старой власти на Украине", полагает она.

Ранее МИД Украины направил ноту протеста Турции, а также вызвал турецкого посла в связи с тем, что Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком. Украинское дипломатическое ведомство считает их "незаконно избранными на оккупированной территории Украины".

В пятницу Эрдоган в ходе официального приема пообщался с участниками III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В составе российской делегации, возглавляемой спикером Госдумы Вячеславом Володиным, были в том числе зампред комитета по международным делам Поклонская и зампред комитета по делам национальностей Бальбек.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.