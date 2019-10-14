Парламент Тувы в Совфеде представит экс-глава Кызыла Дина Оюн

КЫЗЫЛ, 14 октября. /ТАСС/. Верховный хурал (парламент) Тувы в понедельник утвердил кандидатуру Дины Оюн, в прошлом главы Кызыла, на должность члена Совета Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного хурала.

"[Дина Оюн] наделена полномочиями члена Совета Федерации от Верховного хурала Республики Тыва. Из 32 депутатов 31 проголосовал за нее", - сообщили в пресс-службе.

Оюн родилась в 1963 году, в восьмидесятые годы - комсомольский работник, затем корреспондент, редактор на телеканале. В 2003 году окончила Дипломатическую академию МИД России, с 2007 года советник председателя правительства Тувы, в 2010-2012 гг. заместитель главы правительства регионе. В 2013-2018 гг. была главой Кызыла, административного центра республики.

Выборы в парламент Тувы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 30 мест в парламенте, ЛДПР - два.