Песков: опыт работы Путина на высших госпостах России заслуживает изучения политологов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что почти 20-летний опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях РФ заслуживает изучения со стороны политологов. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать появление на сайте "Актуальные комментарии" новой рубрики "Путинизм" и слова помощника президента РФ Владислава Суркова о необходимости исследований деятельности российского лидера.

"Я соглашусь с моим коллегой Сурковым в том, что фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится в должности президента и находился в должности председателя правительства - это очень важные годы в истории нашей страны и в истории развития всего мира. И невозможно умалять роль Путина в этих процессах. Поэтому опыт руководства Путина, его методы, эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских дел, так и с точки зрения международных дел, с точки зрения разрушения однополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности - в этом плане трудно переоценить вклад Путина. Конечно, ученые и политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа и изучения", - сказал он.

При этом Песков признался, что ему не совсем импонирует термин "путинизм". "Пусть наши ученые и политологи с этим разбираются, разбираются с терминологией", - добавил он.

Пресс-секретарь напомнил, что подход Путина в работе на посту главы государства состоит в прагматизме, когда "все целиком и полностью направлено на развитие страны, на обеспечение условий для развития российского общества и каждого россиянина в отдельности".