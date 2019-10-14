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Ситуация на Корейском полуострове

Посол РФ: саммит лидеров России и КНДР дал импульс отношениям во многих сферах

Александр Мацегора добавил, что уже реализован ряд мероприятий в области политических, культурных и образовательных обменов

ПХЕНЬЯН, 14 октября. /ТАСС/. Владивостокский саммит лидеров России и КНДР, состоявшийся в апреле, придал импульс развитию отношений двух стран. Такое мнение высказал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Саммит придал эффективный импульс российско-корейским отношениям во многих сферах, - отметил Мацегора. - Уже реализован ряд мероприятий в области политических, культурных, образовательных и прочих обменов". По словам дипломата, "на очереди взаимные поездки руководителей законодательных собраний и депутатов всех уровней, глав регионов и министров, проведение выставок, гастролей музыкальных коллективов и так далее".

Как подчеркнул Александр Мацегора, российская сторона возлагала "большие надежды на то, что в ходе бесед президента Владимира Путина с председателем Госсовета Ким Чен Ыном все актуальные темы, имеющие отношение к ситуации в регионе и развитию двустороннего сотрудничества, подвергнутся, так сказать, комплексной ревизии, а затем будут выработаны совместные шаги, направленные как на укрепление мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, так и на дальнейшее продвижение связей между двумя странами на современном этапе". "Наши надежды в полной мере оправдались", - резюмировал посол России в КНДР.

Первый заместитель генерального директора ТАСС находился в составе делегации руководителей российских СМИ, которая посетила на минувшей неделе с рабочим визитом Пхеньян и провела с коллегами из КНДР переговоры о сотрудничестве. Помимо Михаила Гусмана в состав делегации вошли глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин.

В Пхеньяне у российской делегации прошли встречи с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рён Хэ и заместителем министра иностранных дел Им Чхон Илем, который курирует отношения с Россией. Состоялись также переговоры руководителей ТАСС и Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ходе которых Сергей Михайлов и Ким Чан Гван подписали новое соглашение о сотрудничестве ведущих информационных агентств РФ и КНДР. Перед вылетом из Пхеньяна в Москву российскую делегацию принял в своей резиденции посол РФ в КНДР Александр Мацегора, где состоялось обсуждение итогов визита.

Теги
Сеславинский, Михаил ВадимовичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнМацегора, Александр ИвановичЭрнст, Константин Львович
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