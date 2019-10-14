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Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры

Aurus президента России сопровождал почетный эскорт из дюжины конных всадников с флагами РФ и Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.

Aurus главы российского государства сопровождал почетный эскорт из дюжины конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии. Когда Путин вышел из автомобиля, в его честь прозвучали фанфары, а встречавшие приветствовали его по-русски: "Добро пожаловать!"

Наряду с церемонией официальной встречи, которая пройдет в Зеленом зале дворца, протоколом предусмотрено представление лидерам представителей деловых кругов и общественности как отдельный пункт программы. Эта часть церемонии состоится в Голубом зале. После этого лидеры отправятся на государственный прием от имени саудовского монарха в честь президента РФ. После приема, который пройдет в закрытом для прессы режиме, начнутся российско-саудовские переговоры.

Королевский дворец "Аль-Ямама", куда приехал российский лидер, является официальной резиденцией короля в Эр-Рияде, здесь монарх обычно проводит осень и зиму. Дворец расположен на западе города, в нем также проходят заседания Совета министров, официальные приемы и переговоры с иностранными делегациями. Дворцовый комплекс включает в себя королевскую администрацию и Консультативный совет (Совет Шуры).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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