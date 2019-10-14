Лавров: визит Путина в Саудовскую Аравию отражает качественно новый уровень отношений

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Нынешний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию отражает качественно новый уровень отношений РФ с этой страной по сравнению с предыдущим визитом российского лидера в 2007 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в прямом эфире Первого канала.

"Визит исторический в том смысле, что он проходит впервые во время второго президентства Владимира Путина и отражает качественно новый уровень наших отношений по сравнению с тем визитом, который состоялся в 2007 году, и даже по сравнению с прошлогодним визитом Его Величества короля Саудовской Аравии в Российскую Федерацию", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, подтвердил ли визит Путина в Саудовскую Аравию статус исторического.

"Констатировали сегодня и на переговорах с монархом, и на переговорах с наследным принцем, что отношения [между Россией и Саудовской Аравией] развиваются поступательно по всем направлениям: в торговле, экономике, инвестициях - особо отмечу инвестиционную сферу, - в военно-технической сфере и в сфере внешнеполитической координации, согласования наших действий", - добавил он.

По мнению главы российского МИД, визит президента РФ Владимира Путина на Ближний Восток оправдывает высокую характеристику отношений России с ведущими странами ближневосточного региона, которую президент дал ранее в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.

"Президент дал большое интервью перед своим турне в этот регион - Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Там он показал значение, которое для нас имеет взаимодействие с этими ведущими государствами Персидского залива, да и в целом ближневосточного региона. И визит полностью оправдал то, о чем президент говорил в указанном интервью", - сказал Лавров.

Ранее Путин назвал прошедшие 14 октября в Эр-Рияде российско-саудовские переговоры конструктивными и деловыми. Президент назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров РФ, а созданный Российско-саудовский совет по экономическим вопросам прекрасной возможностью для прямого диалога бизнеса двух стран. Глава государства отметил позитивное партнерство Российского фонда прямых инвестиций и Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, подчеркнув, что такая кооперация является взаимовыгодной.