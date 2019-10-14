Чижов: развитие ракетного потенциала США может быть направлено и против Китая

РОДОС /Греция/, 14 октября. /ТАСС/. Действия США по развитию потенциала в области ракет средней и меньшей дальности могут быть направлены не только против России, но и Китая. Такое мнение высказал в интервью ТАСС постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Я не специалист по Соединенным Штатам, но допускаю, что то, чем они сейчас занимаются, направлено не только против нас, но и против Китая, - сказал он. - Впрочем, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) покрывал только ракеты наземного базирования, а где у США в Азии наземное базирование? Основные американские военные средства в Тихоокеанском регионе - это авианосцы и подводные лодки, которые ДРСМД не ограничивает".

"Еще на переговорах по заключению данного соглашения в 1981 году мы предлагали зачесть и ракеты морского базирования. Но американцы наотрез отказались", - напомнил Чижов.

2 августа США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 18 августа США провели испытания новой модификации крылатой ракеты. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США и принять меры по подготовке симметричного ответа.