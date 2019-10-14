Чижов: Россия не собирается обсуждать Крым на встречах "нормандской четверки"

РОДОС /Греция/, 14 октября. /ТАСС/. Тему Крыма на встрече лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) Россия обсуждать не намерена. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Кто там [на саммите "нормандской четверки"] Крым будет обсуждать? Это даже смешно. А вот попытки Киева изменить очередность действий в минских соглашениях - это другое дело", - сказал он.

Дипломат напомнил, что передача под контроль Украины участка границы с Россией в Донбассе является последним пунктом минских соглашений. "Он должен быть выполнен после всего остального. Но ведь в Киеве и при прежнем режиме, и сейчас переворачивают это с ног на голову. Якобы сначала контроль над границей, а потом выборы", - продолжил Чижов.

"Но ведь так, на ходу меняя условия, не играют. Так что посмотрим, что будет", - заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил, что намерен вынести вопрос Крыма на саммит в "нормандском формате", так как не видит другой площадки, где можно было бы его обсуждать.