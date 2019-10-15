Россия и Белоруссия провели консультации по вопросам отношений с США и Канадой

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Представители МИД Белоруссии и России провели в Москве консультации по вопросам отношений с США и Канадой. ОБ этом во вторник сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В Москве состоялись консультации на уровне руководителей профильных подразделений внешнеполитических ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой", - сказано в сообщении МИД в Facebook.

Стороны обсудили состояние отношений Белоруссии и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами, а также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако, несмотря на некоторое потепление, в отношениях остаются проблемы. В частности, в Белоруссии с 2008 года нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах США. В сентябре Минск посетили ряд высокопоставленных чиновников из США, стороны высказали намерение развивать отношения. В частности, по итогам визита в Белоруссию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла и его встреч с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем было объявлено о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. МИД Белоруссии отметил, что вопрос находится в технической плоскости, процедуры обмена главами диппредставительств займут определенное время.

14 октября министерство экономики Белоруссии сообщило, что планирует на полях ежегодных заседаний Совета управляющих Группы ВБ и МВФ в Вашингтоне в октябре подписать договор с компанией Crowell&Moring для юридической поддержки процесса получения в США статуса страны с рыночной экономикой, чтобы облегчить работу экспортеров. В Минэкономики Белоруссии считают, что процесс получения статуса страны с рыночной экономикой займет не более года.