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Кризис на Украине

Володин отметил деструктивную роль политики Порошенко для Европы

Действия экс-президента Украины привели к тому, что конфликтов между Россией и европейскими странами стало больше, подчеркнул спикер Госдумы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Политика предыдущего президента Украины Петра Порошенко создала большие проблемы для европейских стран и привела к росту недоверия в их отношениях с Россией. Такое мнение во вторник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.

"Почему тогда не удавалось урегулировать ситуацию раньше в украинском вопросе? Мы должны тогда с вами признать, что прежний президент Украины, господин Порошенко, вел себя абсолютно деструктивно и не делал шагов для урегулирования этой ситуации. Это происходило именно по вине украинского руководства, - заявил Володин. - Его политика, необходимо признать, отбросила Европу, европейские страны, в том числе Россию, назад. Потому что все его действия привели к тому, что у нас с вами стало больше недоверия, конфликтов".

Председатель нижней палаты отметил позитивные изменения в украинском урегулировании после смены власти в Киеве. "Этот прогресс, в первую очередь, связан с тем, что пришло новое руководство и делает какие-то шаги в этом направлении. Давайте тогда признаем, что прежнее руководство было деструктивным. Более того, создавало большие проблемы для Европы", - подчеркнул он. По его словам, Россия всегда была готова помогать мирному процессу, но "без решений со стороны властей Украины невозможно ничего было сделать".

Жан-Рене Фурнье согласился с оценкой председателя Госдумы. "Да, видимо, следует признать, что позиция предыдущего президента Порошенко была деструктивной, - сказал он. - Ему удалось объединить против своей политики 74% своего населения (согласно результатам президентских выборов - прим. ТАСС)".

По мнению главы верхней палаты швейцарского парламента, приход к власти нового украинского президента Владимира Зеленского "дает новый шанс для движения вперед" в урегулировании кризиса на востоке страны. "Потому что уже есть большинство, которое поддерживает определенную линию", - пояснил он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияШвейцарияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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