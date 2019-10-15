Астраханские депутаты дали губернатору право бессрочного формирования правительства

АСТРАХАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Астраханской области во вторник приняли сразу в двух чтениях законопроект, который снимает ограничения по срокам для формирования правительства региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной думы.

Законопроект был внесен в парламент областной прокуратурой, которая установила, что региональный закон не соответствует федеральному законодательству и препятствует тщательному подбору кандидатур в областной кабмин.

"Законопроект принят сразу в двух чтениях. За него проголосовало 35 депутатов, против - 12 человек. Еще двое воздержались," - сказали в пресс-службе. Таким образом, теперь губернатор Астраханской области может формировать правительство региона без ограничения сроков.

Избранный 8 сентября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вступил в должность 17 сентября и, согласно действующему закону, должен был в течение двух недель внести в облдуму предложения по кандидатурам главы и членов кабмина. Однако это не было сделано, в связи с чем прокуратура области и провела проверку.

Спикер облдумы Игорь Мартынов заметил, что "отмена сроков внесения кандидатов на ключевые посты в правительстве связана и с необходимостью соблюдения баланса полномочий разных ветвей властей". "Неправильно торопить губернатора с формированием правительства с помощью закона, который к тому же не соответствует федеральному", - добавил Мартынов.

Ранее Мартынов, комментируя инициативу прокуратуры, заметил, что губернатору предстоит сформировать команду "практически с нуля". Кроме того, он может изменить существующую структуру правительства, и "провести такую работу в течение двух недель крайне трудно, поэтому ограничивать губернатора конкретными сроками нельзя". В администрации региона ТАСС не смогли уточнить сроки формирования регионального правительства.