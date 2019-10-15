Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Астраханские депутаты дали губернатору право бессрочного формирования правительства

По словам спикера облдумы Игоря Мартынова, отмена конкретных сроков связана, в частности, "с необходимостью соблюдения баланса полномочий разных ветвей властей"

АСТРАХАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Астраханской области во вторник приняли сразу в двух чтениях законопроект, который снимает ограничения по срокам для формирования правительства региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной думы.

Законопроект был внесен в парламент областной прокуратурой, которая установила, что региональный закон не соответствует федеральному законодательству и препятствует тщательному подбору кандидатур в областной кабмин.

"Законопроект принят сразу в двух чтениях. За него проголосовало 35 депутатов, против - 12 человек. Еще двое воздержались," - сказали в пресс-службе. Таким образом, теперь губернатор Астраханской области может формировать правительство региона без ограничения сроков.

Избранный 8 сентября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вступил в должность 17 сентября и, согласно действующему закону, должен был в течение двух недель внести в облдуму предложения по кандидатурам главы и членов кабмина. Однако это не было сделано, в связи с чем прокуратура области и провела проверку.

Спикер облдумы Игорь Мартынов заметил, что "отмена сроков внесения кандидатов на ключевые посты в правительстве связана и с необходимостью соблюдения баланса полномочий разных ветвей властей". "Неправильно торопить губернатора с формированием правительства с помощью закона, который к тому же не соответствует федеральному", - добавил Мартынов.

Ранее Мартынов, комментируя инициативу прокуратуры, заметил, что губернатору предстоит сформировать команду "практически с нуля". Кроме того, он может изменить существующую структуру правительства, и "провести такую работу в течение двух недель крайне трудно, поэтому ограничивать губернатора конкретными сроками нельзя". В администрации региона ТАСС не смогли уточнить сроки формирования регионального правительства.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
Реклама на ТАСС
Володин пригласил главу верхней палаты парламента Швейцарии в свою родную деревню на Волге
Жан-Рене Фурнье согласился посетить Саратовскую область
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС