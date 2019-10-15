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Путина в Абу-Даби встретили конный эскорт и семь истребителей

Выйдя из автомобиля Aurus, глава государства поприветствовал наследного принца и вместе с ним зашел во дворец
'ТАСС/Ruptly'

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на автомобиле Aurus прибыл в президентский дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби, где проведет российско-эмиратские переговоры во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты.

На подъезде ко дворцу кортеж президента РФ сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на капотах. По территории президентского дворца Aurus российского лидера, отделившийся от кортежа, передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. Семь истребителей в этот момент пролетели над дворцом, раскрасив небо цветами российского флага, а пушки произвели 21 залп. Также президентский кортеж встретил почетный караул и военный оркестр.

Выйдя из автомобиля, глава государства поприветствовал наследного принца и вместе с ним зашел во дворец, где они проследовали вдоль рядов из нескольких сотен местных жителей, поднявших флаги двух стран. После этого лидерам традиционно представили делегации обеих сторон. Когда наследный принц поравнялся с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обнялись и пожали друг другу руки.

Затем Путин и наследный принц несколько минут слушали гимны двух стран в исполнении военного оркестра. Когда церемониал завершился, они сфотографировались на фоне флагов РФ и ОАЭ и отправились на переговоры.

Путин также побеседовал с космонавтами из ОАЭ, которые вручили ему подарок.

Президентский дворец Каср аль-Ватан был построен в 2017 году на полуострове Рас аль-Ахдар. В этом дворцовом комплексе располагаются канцелярии президента, вице-президента, наследного принца Абу-Даби, а также Министерство по делам президента ОАЭ. Дворцовый комплекс является официальным местом проведения заседания кабинета министров страны и Федерального высшего совета, а также официальных приемов лидеров иностранных государств. Площадь комплекса, включающего сам дворец и садово-парковую зону, составляет 150 га. С 2019 года часть комплекса преобразована в музей для повышения туристической привлекательности Абу-Даби.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичОАЭРоссия
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