МИД России призвал международные организации дать оценку неонацистским акциям в Киеве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия призвала международные организации, в том числе ООН, ОБСЕ и Совет Европы, дать оценку состоявшемуся 14 октября в Киеве празднованию годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с неонацистскими акциями на Украине.

"Призываем международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также наших партнеров по нормандскому формату дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям и побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества", - сообщили в дипведомстве.