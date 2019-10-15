Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

МИД России призвал международные организации дать оценку неонацистским акциям в Киеве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия призвала международные организации, в том числе ООН, ОБСЕ и Совет Европы, дать оценку состоявшемуся 14 октября в Киеве празднованию годовщины создания "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с неонацистскими акциями на Украине.

"Призываем международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также наших партнеров по нормандскому формату дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям и побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества", - сообщили в дипведомстве.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Нового мэра утвердили в должности в ингушском городе Малгобеке
Депутаты единогласно утвердили кандидатуру Муссы Галаева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС