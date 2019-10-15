Россия согласует проекты соглашений о кибербезопасности с девятью странами

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Россия в рамках последовательного развития международного сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности ведет совместную работу с рядом стран по подготовке профильных межправительственных соглашений о сотрудничестве. В настоящее время проекты таких соглашений с девятью странами находятся на стадии экспертной проработки и согласования, заявил начальник департамента обеспечения безопасности в области информации и информационных технологий аппарата Совета безопасности РФ Сергей Бойко на Международной конференции по информационной безопасности в Краснодаре.

Россия в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН представила проект резолюции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Российская сторона призвала государства ООН поддержать эту инициативу и войти в число ее соавторов. На данный момент уже 10 государств выступают соавторами, в презентации резолюции приняли участие представители порядка 70 государств. Из-за отсутствия в международном правовом поле единого правового регулирования в области борьбы с преступлениями в сфере использования информационно-коммуникационных технологий страны мира заключают двусторонние соглашения, в которых регламентируют порядок установления, задержания и выдачи преступников.

"С девятью странами проекты соглашений о сотрудничестве [в области обеспечения информационной безопасности] уже подготовлены, идут экспертная проработка текстов проектов и внутригосударственные процедуры их согласования. И еще более чем с 10 странами, изъявившими желание сотрудничать с Россией в этой области, достигнуты предварительные договоренности о проведении профильных межведомственных консультаций", - сказал Бойко.

С 2010 года Россия заключила восемь подобных межправительственных соглашений с Бразилией, Белоруссией, Вьетнамом, Индией, Китаем, Кубой, Туркменистаном и ЮАР.

"Создана основа для дальнейшего продвижения государственных подходов, реализации государственной политики в данной области и достижения ее основной цели - содействие формированию системы международной информационной безопасности. Предназначение такой системы - обеспечить стратегическую стабильность в информационном пространстве в условиях равноправного стратегического партнерства", - резюмировал Бойко.

Международная конференция по информационной безопасности проходит в Краснодаре. В мероприятии в качестве экспертов принимают участие представители международного союза электросвязи, полиции Германии, правоохранительных органов Индонезии. Организатором конференции является АНО "Аналитическое агентство по компьютерной безопасности" при поддержке городской Думы Краснодара.