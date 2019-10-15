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Путин пригласил Эрдогана посетить Россию

Президент Турции принял приглашение российского лидера
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом, и это приглашение было принято. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин пригласил [Реджепа] Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, лидеры двух стран высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Также президенты подтвердили свою приверженность в конечном итоге обеспечению территориальной целостности арабской республики, сообщили в Кремле.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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