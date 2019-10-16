Лавров: Запад не хочет подключать РФ и Китай к созданию правил борьбы с терроризмом в сети

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Страны Запада не хотят подключать Россию и Китай к формированию правил для IT-компаний по борьбе с терроризмом. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XVIII Совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"Все актуальнее задачи выработки единых системных подходов против использования интернета в террористических и экстремистских целях. Пока, к сожалению, на этом пути есть препятствия, - сказал он. - В частности, наши западные партнеры предпочитают выстраивать сотрудничество в данной сфере в своем узком кругу, не горя желанием подключать к этой работе такие страны, как Россия и Китай. Не хотят подключать их к формированию правил и стандартов для крупнейших мировых IT-компаний".

Глава МИД РФ отметил, что определенные позитивные шаги в борьбе с терроризмом в киберпространстве все же были сделаны благодаря принятию в июле на саммите G20 в Осаке общего заявления по этому вопросу. "В этом заявлении закреплены ключевые приоритеты международного сотрудничества, включая и главенствующую роль государств в контртеррористической борьбе, и осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях без какого-либо исключения, - продолжил он. - Это означает отказ от двойных стандартов. Именно так мы будем трактовать это обязательство лидеров G20".

Министр указал на готовность России сотрудничать в борьбе с терроризмом на равноправной основе со всеми странами мира и призвал Запад отказаться от двойных стандартов в этой сфере. "Крайне опасны попытки под прикрытием продвигаемой некоторыми странами концепции по противодействию насильственному экстремизму навязывать мировому сообществу тезис о том, что террористические угрозы якобы проистекают из политики так называемых авторитарных режимов, - продолжил он. - Если руководствоваться фактами, то возникновение главных отрядов террористического интернационала - "Аль-Каиды", "Джебхат ан-Нусры", ИГ (эти три террористические организации запрещены в РФ) - стало прямым результатом военных авантюр членов НАТО на Ближнем Востоке".

"Напоминаем об этих реальных причинах бурного всплеска терроризма в регионе не из желания нагнетать риторику, а исходя из единственной цели: давайте извлечем уроки из печального опыта последних лет и наладим подлинно партнерское взаимодействие в русле инициативы, которую президент РФ Владимир Путин выдвинул в рамках Генеральной Ассамблеи ООН о формировании универсального антитеррористического фронта", - отметил Лавров.