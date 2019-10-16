ЦИК РФ рекомендовал избрать Ирину Романову главой избиркома Саратовской области

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании в среду рекомендовал избирательной комиссии Саратовской области избрать Ирину Романову руководителем комиссии. Ранее в среду ЦИК назначил Романову членом облизбиркома с правом решающего голоса.

"Предложить избирательной комиссии Саратовской области кандидатуру Романовой Ирины Викторовны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии Саратовской области", - говорится в постановлении.

Руководитель облизбиркома Владимир Писарюк, который занимал свой пост с 2017 года, досрочно покинул его по собственному желанию.

По словам члена ЦИК Антона Лопатина, Романова была депутатом Саратовской облдумы шестого созыва. Сейчас она работает заместителем директора одной из школ.