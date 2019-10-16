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ЦИК РФ рекомендовал избрать Ирину Романову главой избиркома Саратовской области

Руководитель облизбиркома Владимир Писарюк досрочно покинул пост по собственному желанию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании в среду рекомендовал избирательной комиссии Саратовской области избрать Ирину Романову руководителем комиссии. Ранее в среду ЦИК назначил Романову членом облизбиркома с правом решающего голоса.

"Предложить избирательной комиссии Саратовской области кандидатуру Романовой Ирины Викторовны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии Саратовской области", - говорится в постановлении.

Руководитель облизбиркома Владимир Писарюк, который занимал свой пост с 2017 года, досрочно покинул его по собственному желанию.

По словам члена ЦИК Антона Лопатина, Романова была депутатом Саратовской облдумы шестого созыва. Сейчас она работает заместителем директора одной из школ.

Теги
РоссияСаратовская область
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