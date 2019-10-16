Песков: вопрос создания "зеленой" партии не стоит в повестке дня Кремля

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кремль не рассматривает возможность создания "зеленой" партии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, стоил ли на повестке дня вопрос создания "зеленой" партии. "Я не знаю, откуда взялись эти сообщения", - признался Песков и отказался комментировать эту информацию.

В среду РБК сообщил о том, что в администрации президента РФ решили обратить внимание на экологическую повестку, поэтому одна из идей - создание новой партии, которая бы занималась "зеленой" проблематикой. РБК ссылается на источники, близкие к администрации президента РФ.