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Песков: вопрос создания "зеленой" партии не стоит в повестке дня Кремля

Ранее РБК сообщил, что в АП решили обратить внимание на экологическую повестку и начали обсуждать идею создания новой партии, которая бы занималась "зеленой" проблематикой

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кремль не рассматривает возможность создания "зеленой" партии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, стоил ли на повестке дня вопрос создания "зеленой" партии. "Я не знаю, откуда взялись эти сообщения", - признался Песков и отказался комментировать эту информацию.

В среду РБК сообщил о том, что в администрации президента РФ решили обратить внимание на экологическую повестку, поэтому одна из идей - создание новой партии, которая бы занималась "зеленой" проблематикой. РБК ссылается на источники, близкие к администрации президента РФ.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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