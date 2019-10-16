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Выборы президента США - 2020

Рябков: "российская карта" неизбежно будет разыграна в ходе президентской кампании в США

Это никому не добавит дополнительных очков, считает замглавы МИД РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кандидаты в президенты США обязательно будут разыгрывать "российскую карту" в ходе избирательной кампании, хотя это никому не добавит дополнительных очков. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Думаю, это практически неизбежно [разговоры о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США]. Некоторые говорят, что, в принципе, оснований нет для продолжения сюжета, который на американской площадке отыгран десятки раз и никому не добавляет рейтингов, - сказал Рябков. - Однако полагаю, что общий негативный, лихорадочный подход к тому, что происходит в политике сегодняшней России, какую линию она проводит в международных делах, стал неотъемлемой частью самоощущения многих американских деятелей, въелся в ткань того, что творится в сегодняшнем Вашингтоне".

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичВыборы президента США - 2020
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