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Кризис на Украине

Захарова призвала обсуждать в ОБСЕ и ПАСЕ преступления против журналистов на Украине

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что на такие мероприятия не пускают журналистов, которые могли бы засвидетельствовать преступления режима Порошенко

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что преступления против журналистов необходимо обсуждать на международных площадках, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и других.

"Зачем об этом говорить в Раде? Об этом надо говорить в ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, на гламурных парижских и лондонских форумах по безопасности журналистов. Правда, туда организаторы физически не пускают журналистов, которые могли бы засвидетельствовать страшные преступления порошенковского режима против свободы слова", - написала она в среду в Facebook в связи заявлениями заместителя главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро на заседании комитета Верховной рады по свободе слова.

Ранее Моро выразил обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов страны на преступления против журналистов на Украине, а также призвал депутатов Рады принять меры для закрытия сайта "Миротворец", публикующего адреса людей, в том числе журналистов, деятельность которых создатели сайта считают вредной для Украины.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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