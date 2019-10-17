Володин: Россия осуждает односторонние санкции против Венесуэлы и вмешательство в ее дела

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская Федерация осуждает односторонние санкции в отношении Венесуэлы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече в Москве с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Мы со своей стороны осуждаем односторонние санкции в отношении Венесуэлы, считаем, что это неприемлемо, осуждаем вмешательство в суверенные дела Венесуэлы. Наша позиция в этом вопросе, надеюсь, будет получать все большую поддержку, потому что, как вы видите, санкции, вмешательство во внутренние дела привносят кризисы, которые на земном шаре приобретают все большее количество участников", - сказал он.

По словам Володина, сегодня можно увидеть, что такое вмешательство, в том числе санкционное, происходит не только в отношении Венесуэлы и Кубы, но и в "отношении многих стран в Азии, на других континентах". "Считаем, что это недопустимо", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что Россия поддерживает власти Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета от незаконных попыток США привести к власти в Каракасе своих марионеток. "Мы считаем недопустимым, когда США пытаются навязать свою волю вопреки воле народа страны, когда они вмешиваются в суверенные дела Венесуэлы и хотят незаконным путем привести к власти своих марионеток, - сказал Володин. - В этой связи еще раз хочется выразить слова поддержки и готовность подставить плечо в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы. И поддержать вас в этой нелегкой ситуации".

Председатель нижней палаты российского парламента считает действия Каракаса по отстаиванию независимости страны "абсолютно правильными". "В этой связи считаем, что правильно было бы обсуждать эти вопросы (вмешательства в дела Венесуэлы - прим. ТАСС) в рамках парламентского измерения на всех международных площадках, во всех межпарламентских структурах, чтобы высказались представители народов разных стран. Не замечать процессов, которые привели к кризисам, мы не можем", - заключил Володин.

О ситуации в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку попали активы всех ведомств правительства и Центрального банка Венесуэлы, а также государственной нефтяной компании PDVSA.

В 2018 году ЕС ввел санкции против 18 венесуэльских чиновников, а 27 сентября 2019 года расширил свой санкционный список до 25 человек. Под действие санкций попали сотрудники венесуэльских сил безопасности и разведки, которых Евросоюз считает причастными к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека.