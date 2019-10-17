МИД РФ пока не будет озвучивать имена дипломатов США, снятых с поезда под Северодвинском

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МИД РФ знает имена сотрудников военного атташата при посольстве США в Москве, снятых с поезда под Северодвинском, но пока не будет их называть. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"У нас есть их имена. Но, я считаю, мы пока с этим повременим, хотя такой деликатности со стороны американских партнеров не наблюдаем. В то же время хочется действовать традиционными методами", - сказала она.

Как рассказала дипломат, сотрудники военного атташата при посольстве США в Москве запросили и получили в Минобороны РФ разрешение для поездки в Архангельск. "Вместо этого на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками они 14 октября прибыли в Северодвинск. Там они сели на электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения, - продолжила Захарова. - Когда американские офицеры туда приехали, на станции их остановил полицейский патруль. Им объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением. Поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, американцам предложили той же электричкой отбыть назад. Они так и поступили".

"Никто американских военных дипломатов не задерживал. Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились с сторону Москвы. Возможно, они уже и приехали. У меня нет точной информации", - добавила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, американские военные дипломаты регулярно пытаются посетить закрытые районы на территории России в обход существующих правил.

"Наличие зон, закрытых для посещения иностранцами и широкой публикой, - дело нормальное, совершенно обычное. В каждом государстве есть соответствующие правила, в том числе в США, - сказала она. - Американские военные дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы нашей необъятной родины и полностью пренебрегают требованиями нотификации".

"Это даже не двойные стандарты, это легкое шулерство, когда они (посольство США - прим. ТАСС) вроде бы выражают озабоченность в связи с тем, что их военным дипломатам не разрешили куда-то поехать, но при этом не рассказывают всю правду. Оно начинает надоедать. Оно становится навязчивым, липким и неприятным", - продолжила официальный представитель МИД РФ, подчеркнув, что американские дипломаты "очень любят крутиться с фототехникой возле российских военных объектов".

Как пояснила Захарова, между Москвой и Вашингтоном на взаимной основе действует нотификационный режим поездок для дипломатов на дальние расстояния. "Режим сохранился со времен холодной войны. Хотела бы подчеркнуть: по настоянию Вашингтона", - добавила она.

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан. Дипломатов из США подозревают в административном правонарушении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Как заявляли после произошедшего представитель Госдепа и посольство страны в Москве, дипломаты "надлежащим образом" уведомили российские власти, в частности Министерство обороны РФ, о своей служебной командировке. Однако, как указали в МИД РФ, целью поездки они заявили Архангельск.