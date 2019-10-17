Госдума ратифицировала соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила ратификацию Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соглашение было подписано главами правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 2 ноября 2018 года в Астане на заседании Совета глав правительств государств Содружества. Документ призван объединить "интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств - участников СНГ" в космических исследованиях, создании и совместном использовании национальных систем дистанционного зондирования Земли, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС. В частности, речь идет о совместном изучении планет, разработке космических аппаратов и их элементов, создании и развитии наземной инфраструктуры, защите космической среды, а также пилотируемых космических полетах и подготовке кадров для отрасли.

"Соглашение разработано в целях установления организационной основы многостороннего сотрудничества в данной области, а также содействия созданию правовой базы для разработки и заключения между сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соглашение конкретизирует положения Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, связанные с охраной прав интеллектуальной собственности, создаваемой или предоставляемой в рамках сотрудничества, обменом конфиденциальной информацией, мерами по охране технологий, функционированием межгосударственного совета по космосу. "Таким образом, оба документа - конвенция и соглашение - составят основу новой международной правовой базы многостороннего сотрудничества государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - отмечают в кабмине РФ.

Как указывается в заключении профильного думского комитета, реализация соглашения будет способствовать достижению цели госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы".