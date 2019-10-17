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Дума ратифицировала протокол к соглашению РФ и ОДКБ о пребывании секретариата организации

Второй протокол был подписан 9 апреля в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг ратифицировала второй протокол к Соглашению между правительством РФ и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об условиях пребывания секретариата организации на территории РФ.

Второй протокол был подписан в Москве 9 апреля. Он наделяет генерального секретаря ОДКБ, его заместителей и членов их семей привилегиями и иммунитетами, предусмотренными Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Документ также вводит такое понятие, как "заместитель генерального секретаря".

"Второй протокол разработан в целях унификации норм, установленных Соглашением между правительством РФ и ОДКБ об условиях пребывания секретариата ОДКБ на территории РФ от 19 декабря 2003 года, с нормами, введенными вторым протоколом о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанным 8 ноября 2018 года и уточняющим правовое положение генерального секретаря ОДКБ, его заместителей и членов их семей", - говорится в сопроводительных документах.

В пояснительной записке отмечается, что положения протокола "содержат правила иные, чем установленные законодательством РФ". В связи с этим требуется привести нормы национального законодательства в соответствие с международным соглашением.

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