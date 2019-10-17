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Саммит Россия – Африка

Захарова: США пытаются дискредитировать политику России на африканском направлении

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что страны Африки выступают за многополярную систему международных отношений и сами могут определить свое будущее

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. США накануне саммита Россия - Африка развязали информационную кампанию с целью дискредитировать российскую политику на африканском направлении. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Информационные агентства, СМИ и так называемые эксперты в привычном режиме обвиняют Москву во всех грехах и теперь уже в привязке к Африканскому континенту - от поддержки "неправильных режимов" через поставки вооружений и военной техники до вмешательства в выборы, коррупционных связях и так далее, - отметила она. - Активно продвигается тезис, что "Москва стремится сколотить антизападный фронт для очернения позитивной роли США и союзников".

Официальный представитель дипведомства назвала количество таких публикаций накануне саммита РФ - Африка беспрецедентным. "Такое впечатление, что представители соответствующих служб в Вашингтоне предпринимают отчаянные попытки посредством средств массовой информации и околоправительственных НПО дискредитировать политику России на африканском направлении, - продолжила она. - Делается это специально и непосредственно в преддверии саммита".

По ее словам, подобные грубые попытки манипулирования общественным мнением явно свидетельствуют о наличии в Вашингтоне опасений в связи с тем, что "саммит РФ - Африка укрепит торгово-экономические, политико-дипломатические связи России со странами континента, в том числе и с теми, которые Вашингтон привык считать собственной вотчиной и не предполагает, что государства этого региона могут сами выбирать себе партнеров".

"Пора признать, что неоколониальные подходы, попытки навязать свою волю суверенным государствам отвергаются абсолютным большинством членов мирового сообщества, - подчеркнула дипломат. - Страны Африки выступают за многополярную систему международных отношений и вполне сами могут определить свое будущее. Мы убеждены, что подобные фейки - это, безусловно, они и есть - не смогут пошатнуть прочный фундамент российско-африканского взаимодействия, обоюдовыгодного и выстраивающегося на основах международного права, взаимном уважении".

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСаммит Россия – Африка
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