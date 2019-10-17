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Захарова заявила, что граждан США не арестовывают в России для обмена

По словам официального представителя российского дипведомства, все арестованные в РФ американцы обвиняются в различных, но конкретных уголовных преступлениях

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти России не арестовывают невиновных в уголовных преступлениях на российской территории американцев для последующего обмена на собственных граждан. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В медийном пространстве США явно по команде последние дни активно муссируется тезис о том, что российские власти якобы целенаправленно арестовывают у себя на территории граждан США, - пояснила Захарова. - Никто в России американцев, как они пишут, для обмена не арестовывает. <...> Все они [заключенные] обвиняются в различных, но конкретных уголовных преступлениях, включая мошенничество, контрабанду наркотиков, ограбления и даже изнасилования".

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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