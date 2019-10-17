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Представители МИА "Россия сегодня" и RT представят в Госдуме факты вмешательства в дела РФ

Среди приглашенных - первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков, гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев и главред RT France Ксения Федорова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ пригласила на заседание в четверг представителей СМИ, которые должны представить депутатам факты иностранного вмешательства. Об этом на открытии заседания комиссии сообщил ее глава Василий Пискарев.

Среди приглашенных - первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков, главный редактор RT France Ксения Федорова, гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев и руководитель медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук. Каждому отводится 10 минут на выступление.

"Приглашенные представители средств массовой информации готовы представить комиссии итоги своих расследований. Они располагают конкретной информацией, свидетельствующей об иностранном вмешательстве в наши внутренние дела", - сказал Пискарев.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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