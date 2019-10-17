Патрушев: политика США грозит возвращением холодной войны с разделением на своих и чужих

БРАЗИЛИА, 17 октября. /ТАСС/. Попытки США и их союзников подменить международное право своим порядком грозят вернуть мир к состоянию холодной войны с разделением на своих и чужих. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Бразилиа высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Он отметил, что "архитектура международных отношений переживает переломный этап", причем "процесс формирования более справедливого мироустройства проходит непросто". "Фиксируем попытки подменить международное право, базирующееся на Уставе ООН, и межгосударственные отношения так называемым порядком, основанным на правилах. При этом разработку таких правил и условий их применения американцы и их союзники стараются подчинить своим геополитическим интересам", - сказал Патрушев.

"Все это ведет к размыванию универсальных международно признанных норм и принципов и грозит вернуть мир к состоянию холодной войны с разделением на своих и чужих", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он констатировал, что "в ход идут хорошо известные инструменты: вводятся односторонние экономические санкции, осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела неугодных государств, вплоть до совершения государственных переворотов".