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БРИКС

Патрушев: система стратегической стабильности на грани развала из-за политики Запада

Секретарь Совбеза РФ рассказал об угрозе новой неконтролируемой гонки вооружений

БРАЗИЛИА, 17 октября. /ТАСС/. Развал глобальной системы стратегической стабильности из-за политики стран Запада может обернуться неконтролируемой гонкой вооружений. Такое мнение высказал в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Бразилиа высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

"Глобальная система стратегической стабильности, созданная кропотливым трудом наших предшественников, <...> находится на грани развала из-за непоследовательной, а зачастую и откровенно провокационной позиции западников", - сказал Патрушев. Он выразил уверенность, что "такая конфронтационная политика грозит обернуться новой неконтролируемой гонкой вооружений, в том числе в космическом пространстве".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияБРИКС
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БРИКС
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