Косачев в целом положительно оценил соглашение США и Турции по Сирии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что достигнутые Вашингтоном и Анкарой договоренности о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии, скорее, событие положительное.

"Достижение США и Турцией соглашения по турецкой военной операции в Сирии, полагаю, событие, скорее, со знаком плюс. Как любой шанс если не прекратить, то хотя бы приостановить применение силы", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что курдскому ополчению дается возможность отвести свои силы на 30 км от турецкой границы, то есть за пределы так называемой зоны безопасности, которую обозначил турецкий лидер Тайип Эрдоган в качестве цели всей операции. "Это означает, что США, во-первых, признали право Анкары на создание такой зоны. И, во-вторых, по сути, предлагают признать то же самое и курдам, и Дамаску во избежание дальнейших потерь", - считает сенатор.

Вместе с тем Косачев полагает, что в этой ситуации далеко не все так радужно, как описывает президент США Дональд Трамп, назвавший договоренность "великим достижением". "У главы Белого дома вполне понятные задачи - показать миру (точнее, Конгрессу), что он держит ситуацию под контролем, с другом Эрдоганом проблем нет, все идет по плану. Но Конгресс Трампу не очень верит и готовит новые антитурецкие санкции", - убежден парламентарий.

Как отметил Косачев, Анкара уже начинает интерпретировать эти договоренности иначе. "Далеко не очевидно и отношение курдов к американо-турецкому соглашению, поскольку их попросту никто не спросил. А влияние Вашингтона на курдов в последнее время по понятным причинам заметно снизилось. Поэтому пока сам факт прекращения военной операции, конечно же, обнадеживает, но что будет дальше, пока совершенно неясно. И решается явно не Вашингтоном, не его договоренностями и санкциями", - констатировал глава международного комитета СФ.

О достигнутом соглашении

В четверг в Анкаре состоялись консультации американской и турецкой делегаций под председательством вице-президента США Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась на 120 часов приостановить операцию, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. По его словам, отвод формирований курдов будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 30 км к югу от границы Турции и Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании являлось создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогли бы вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.