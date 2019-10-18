Клишас: Россия предложит Белоруссии выработать общие подходы к регулированию интернета

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия предложит Белоруссии в рамках интеграционных процессов пойти по пути создания общего интернет-пространства с основополагающим правилом, когда все, что запрещено в реальной жизни, недопустимо и в сети. Об этом заявил в пятницу ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы приняли для себя достаточно простое базовое правило, которые пытаемся положить в нормативные акты, - все, что справедливо для нашей реальной жизни, что допустимо и разрешено, должно быть справедливо, допустимо и разрешено в интернете. Все, что мы в реальной жизни хотим запретить, должно быть запрещено в интернете тоже", - сказал Клишас по итогам участия в международной конференции "Институт выборов как механизм легитимации публичной власти" в Минске.

Он подчеркнул, что интернет сегодня не может быть сферой, которая не регулируется, так как является важнейшей частью жизни современного человека. "Мы будем предлагать Беларуси пойти по этому пути - создать общее информационное пространство, общее интернет-пространство, которое работает по таким правилам. Конечно, мы с большим уважением выслушаем позицию белорусской стороны", - сказал парламентарий.

"Мы тут узнали, что все наши базовые ресурсы имеют корневые системы за рубежом. Я думаю, что Республика Беларусь как суверенное государство тоже должна быть заинтересована в том, чтобы защитить собственное интернет-пространство и дать возможность своим гражданам в любом случае пользоваться всемирной сетью. Над этими вопросами мы будем работать", - сказал глава комитета СФ.

Он подчеркнул, что сенаторы ведут конкретную законодательную работу по защите суверенитета. "Мы будем об этой работе рассказывать нашим белорусским партнерам, предлагать посмотреть на наш опыт и, может быть, тоже разработать какие-от собственные подходы или принять наш опыт для того, чтобы защитить суверенитет Республики Беларусь. Для нас суверенная Беларусь - это наиболее ценный партнер", - сказал Клишас.

Парламентарий также полагает, что России и Белоруссии необходимо унифицировать правила, связанные с хранением и защитой информации.