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МИД РФ: Эквадор должен использовать механизм диалога, если у него есть вопросы к России

Эти механизмы действуют между странами в духе "тех дружественных отношений, которые установлены и поддерживаются" в том числе по линии правоохранительных органов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Эквадор должен задействовать механизм сотрудничества и диалога, если у него есть вопросы к РФ по вмешательству в дела страны. Об этом в пятницу заявил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы в подобных ситуациях можем сказать только, что если у эквадорской стороны есть какие-то озабоченности, то есть механизмы сотрудничества, которые действуют между нашими странами в духе тех дружественных отношений, которые установлены и поддерживаются в том числе по линии правоохранительных органов. Есть механизмы", - сказал он.

17 октября в газете El Comercio было опубликовано интервью главы МВД Эквадора Марии Паулы Ромо, которая утверждала, что часть сообщений с критикой в адрес правительства ее страны в социальных сетях во время акций протеста отправлялась с российских IP-адресов. По ее словам, в настоящее время прокуратура республики пытается установить, существовала ли "координация между различными общественными движениями, местными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора".

Теги
ЭквадорРоссия
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