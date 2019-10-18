МИД РФ: Эквадор должен использовать механизм диалога, если у него есть вопросы к России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Эквадор должен задействовать механизм сотрудничества и диалога, если у него есть вопросы к РФ по вмешательству в дела страны. Об этом в пятницу заявил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы в подобных ситуациях можем сказать только, что если у эквадорской стороны есть какие-то озабоченности, то есть механизмы сотрудничества, которые действуют между нашими странами в духе тех дружественных отношений, которые установлены и поддерживаются в том числе по линии правоохранительных органов. Есть механизмы", - сказал он.

17 октября в газете El Comercio было опубликовано интервью главы МВД Эквадора Марии Паулы Ромо, которая утверждала, что часть сообщений с критикой в адрес правительства ее страны в социальных сетях во время акций протеста отправлялась с российских IP-адресов. По ее словам, в настоящее время прокуратура республики пытается установить, существовала ли "координация между различными общественными движениями, местными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора".