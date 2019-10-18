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Лавров отметил роль Дипакадемии в формировании традиций российской дипломатии

Россия сталкивается с многочисленными внешними вызовами, возрастает спрос на специалистов, которые обладают "широчайшей эрудицией и самыми передовыми навыками", отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дипломатическая академия МИД России обеспечивает преемственность лучших традиций российской дипломатии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном вечере, посвященном празднованию 85-летия со дня создания академии.

Лавров подчеркнул, что Дипакадемия наряду с МГИМО остается основной кузницей кадров для Министерства иностранных дел России. "Сегодня, когда мировую политику реально продолжает лихорадить, Россия сталкивается с многочисленными внешними вызовами, возрастает спрос на специалистов, которые обладают широчайшей эрудицией и самыми передовыми навыками. И в этой связи отмечу с удовлетворением, что академия энергично совершенствует образовательный процесс, обеспечивает преемственность лучших традиций нашей дипломатии в сочетании с самыми современными технологиями", - указал он.

Как отметил министр, в числе новых проектов, которые разрабатывает Дипакадемия - расширение программ дистанционного обучения, создание дипломатического словаря в интернете. "В числе перспективных проектов и формирование глобальной цифровой дипломатической библиотеки, которую планируется учредить совместно с МГИМО.

Сегодня Дипакадемию возглавил чрезвычайный и полномочный посол России Александр Яковенко, которого мы еще раз поздравляем с этим высоким назначением", - заключил Лавров, пожелав новому руководству успехов в осуществлении этих проектов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЯковенко, Александр Владимирович
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