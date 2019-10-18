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Кризис на Украине

МИД России: дата встречи нормандского формата пока не согласована

Пока даты нет, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сроки встречи нормандского формата по Украине пока не согласованы. Об этом заявил в пятницу журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Пока даты нет, дата еще не согласована", - сказал он.

Как заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться только после разведения сил на участках в Золотом и Петровском [в Донбассе], а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите. Ранее Украина сорвала разведение.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеУшаков, Юрий Викторович
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