МИД России: дата встречи нормандского формата пока не согласована

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сроки встречи нормандского формата по Украине пока не согласованы. Об этом заявил в пятницу журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Пока даты нет, дата еще не согласована", - сказал он.

Как заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться только после разведения сил на участках в Золотом и Петровском [в Донбассе], а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите. Ранее Украина сорвала разведение.