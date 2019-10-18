Посол России в Габоне: приоритет сотрудничества с Африкой - высокие технологии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Приоритетным направлением сотрудничества России со странами Африки должна стать сфера развития высоких технологий. Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол РФ в Габоне Дмитрий Кураков.

Приоритеты сотрудничества

"Приоритетным направлением российско-африканского сотрудничества должно стать развитие высоких технологий, - сказал он. - Это способно дать толчок модернизации всех основных отраслей экономики стран континента, включая энергетику, сельское хозяйство".

"Первый в истории саммит Россия - Африка должен показать африканским лидерам наши достижения и определить нишу для российских компаний на рынках континента, - подчеркнул посол. - Значение саммита, в первую очередь, заключается в том, чтобы определить направления нашего сотрудничества с африканскими партнерами на перспективу, узнать, чего ждет Африка от России и как мы можем в дальнейшем вместе работать. Не секрет, что, к сожалению, наработки времен СССР и опыт отношений с африканскими странами со времени получения ими независимости в современных условиях либо не работают, либо потеряли свое значение. После длительного отсутствия на континенте для России наступило время поставить сотрудничество с этим регионом в приоритеты нашей политики и использовать позитивный настрой африканских лидеров на партнерство с нами".

Растущий интерес к контактам

"В последнее время отмечается растущий взаимный интерес России и Габона к расширению двусторонних контактов, - отметил посол. - В числе перспективных отраслей можно назвать нефтяную промышленность и горную добычу. Несмотря на острую конкуренцию, российские компании заинтересованы в габонской площадке, и на сегодняшний день ведутся переговоры, на которые, как ожидаем, позитивно повлияют и предстоящие сочинские встречи".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.