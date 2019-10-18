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Саммит Россия – Африка

Посол РФ в Гвинее: саммит Россия - Африка позволит сверить часы по многим вопросам

Вадим Разумовский отметил, что это хорошая возможность "обменяться опытом, укрепить прежние и наладить новые контакты в различных областях"

ТАСС, 18 октября. Для России и стран Африки предстоящий саммит в Сочи - хорошая возможность сверить часы по широкому кругу вопросов, наладить контакты в различных областях сотрудничества. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии саммита Россия - Африка посол РФ в Гвинее Вадим Разумовский.

Наладить контакты

"Для нашей страны и государств Африканского континента саммит Россия - Африка в Сочи - это, в первую очередь, возможность сверить часы по различным вопросам двусторонней и многосторонней повестки, обменяться опытом, укрепить прежние и наладить новые контакты в различных областях взаимодействия, - сказал он. - Для всего остального мира саммит ценен теми моделями сотрудничества, которые будут налажены РФ и африканскими странами в различных отраслях экономики, политической и культурной сферах. И, потом, это еще одна демонстрация того, что мировая политика приобретает все более многосторонний характер, требующий от всех игроков большей ответственности, стремления к кооперации и поступательному развитию, что Россия активно поддерживает".

"Форум, - указал посол, - ставит целью укрепление многосторонних основ межгосударственных отношений со странами Африки, являющихся частью мировой экономики, на основе универсальных норм международного права и Устава ООН с акцентом на уважение суверенитета стран Африканского континента и недопустимость вмешательства в их внутренние дела".

Найти новые подходы

"Предлагаемый формат диалога позволит найти подходы к решению ключевых вопросов многолетних кризисных явлений на Африканском континенте - неурегулированные внутриполитические и этноконфессиональные конфликты, терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик, пиратство и другие проблемы, - подчеркнул посол. - Их урегулирование осложняется непростой социально-экономической обстановкой и неспособностью национальных силовых структур стран Африки адекватно реагировать на вызовы в сфере безопасности. Эффективно противостоять этим вызовам можно только коллективными и согласованными усилиями. В этой связи Россия приветствует принимаемые африканскими странами, в том числе Гвинеей, активно участвующей в международных миротворческих миссиях и посредничестве, меры по выработке скоординированных подходов к вопросам борьбы с любыми проявлениями нестабильности в Африке".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
ГвинеяРоссияСаммит Россия – Африка
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Саммит Россия – Африка
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