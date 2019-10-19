Зюганов призвал очистить ряды КПРФ от "мертвых душ"

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 19 октября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за очищение партийных рядов от неактивных членов, месяцами пренебрегающих уплатой партийных взносов.

"Не все в порядке с численностью наших отделений, бывает так, что формально члены партии есть, а уплаты взносов - нет. До XVII съезда устав КПРФ предусматривал, что после трех месяцев неуплаты членских взносов заводилось персональное дело. Изъяв это положение из устава, мы как бы узаконили появление "мертвых душ", от них партия должна уверенно очищаться", - сказал он, выступая на девятом пленуме ЦК партии, проходящем в субботу в Подмосковье.

Одновременно Зюганов предложил пересмотреть кадровую партийную политику. "Нам следует рассмотреть вопрос о практике своего рода испытательного периода для тех, кто подает заявление и вступает в партию", - добавил он.

Избрание по партсписку КПРФ не более двух раз

По словам политика, право гарантированного избрания в Госдуму по партийному списку КПРФ должно быть количественно ограничено двумя сроками.

"Назрела необходимость нового порядка формирования депутатского корпуса КПРФ - ротации кадров при соблюдении принципа преемственности. Одно дело - многократное избрание по одномандатному округу. Если человек "пашет", заслуживает авторитет и доверие избирателей, если его везде знают, если люди голосуют за него - это одно дело", - сказал Зюганов.

Он отметил, что можно понять, когда политик входит в число партийных лидеров и ведет крупные участки работы: "Здесь вопрос решит партия". "В порядке исключения, через список на выборах, он может долговременно защищать эту честь своего актива парламентским статусом. Во всех остальных случаях право гарантированного избрания по партийному списку должно быть ограничено: не более двух раз. Я считаю, что партия, все вы, поймете это", - заявил он.

По словам Зюганова, "долгое сидение в думах и заксобраниях" грозит формированием партийной аристократии.

Пленум ЦК КПРФ собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в подмосковном селе Рождествено. Тема девятого, октябрьского пленума - "Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ КПРФ".