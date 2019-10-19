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Замглавы МИД РФ обсудил с генсеком МИД Катара развитие отношений двух стран

Как сообщили в МИД РФ, также стороны обсудили вопросы торгово-экономических отношений и культурно-гуманитарных связей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел в Дохе встречу с генеральным секретарем МИД Катара Ахмедом бен Хасаном аль-Хамади, в ходе которой обсуждалось развитие российско-катарских отношений. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-катарских связей с упором на поддержание активного политического диалога и наращивание торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов", - говорится в сообщении.

Теги
КатарРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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