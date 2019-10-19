Дипломат РФ посоветовал Украине не транслировать в ООН фобии по поводу российских СМИ

ООН, 19 октября. /ТАСС/. Киеву следовало бы всерьез заняться вопиющей ситуацией с преступлениями против журналистов, которая вызывает обеспокоенность ООН. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи.

В своем выступлении официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко обратилась к теме нарушения прав журналистов "на оккупированных Российской Федерацией территориях".

"Украинской делегации, прежде чем рисовать далекую от реальности картину якобы нарушений прав журналистов в российском Крыму, следовало бы всерьез заняться вопиющей ситуацией в этой области в своей стране, - ответил на это Стржижовский. - Именно она постоянно становится предметом критики со стороны профильных международных структур".

Дипломат напомнил, что заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро выразил обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов страны на преступления против журналистов. "Похоже, у делегации Украины уже вошло в привычку задействовать все возможные международные площадки не для конструктивной и миролюбивой работы по соответствующей тематике, а лишь в качестве "лобного места" для голословной критики России и ее регионов", - отметил представитель РФ.

"Только официальный Киев, которому повсюду мерещатся гонения на независимые СМИ со стороны Кремля, не утруждает себя следованием согласованной повестки, скатываясь до агрессивных, но безосновательных обвинений", - заключил он.