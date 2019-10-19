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Brexit

Захарова назвала затягивание Brexit желанием Британии ослабить позиции партнеров в ЕС

Представитель МИД России также отметила, что неспособность претворить в жизнь волю народа о выходе страны из состава Евросоюза представляет собой нарушение гражданских прав

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие британскими депутатами поправки об отсрочке Brexit, внесенной на рассмотрение бывшим депутатом от правящей в Великобритании Консервативной партии Оливером Летвином. В сообщении, размещенном в субботу в Facebook, Захарова заявила, что затягивание Лондоном "развода" с ЕС продиктовано желанием ослабить позиции европейских партнеров.

Представитель МИД также отметила, что неспособность претворить в жизнь волю народа о выходе страны из состава Евросоюза представляет собой нарушение гражданских прав. "Четвертый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума, - написала Захарова. - На первый взгляд, это нарушение гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС".

"Но когда империя задумывалась о таких пустяках?", - задалась вопросом Захарова и отметила, что затягивание решения по Brexit представляет собой "возможность ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и возможности стратегического планирования".

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина и его сторонников, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовались возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.

Теги
ВеликобританияРоссияBrexitЗахарова, Мария Владимировна
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