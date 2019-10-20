Путин: РФ развивает ВТС со странами Африки, которые защищают суверенитет и независимость

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) со странами Африки развивается активно. Глава российского государства особо подчеркнул, что инициаторами новых соглашений часто выступают потенциальные покупатели, которым нужно защищать суверенитет и независимость государств.

"Отрадно, что военно-техническое партнерство продолжает энергично развиваться. Причем его инициаторами зачастую выступают сами африканские страны, которые понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать, в том числе и от экстремистских и террористических группировок", - заявил Путин в интервью ТАСС накануне саммита Россия - Африка. По его мнению, "отсюда дополнительный стимул к взаимодействию с Россией, имеющей богатый опыт борьбы с терроризмом, в том числе и в Сирии".

Путин напомнил, что «традиции военно-технического сотрудничества имеют глубокие корни». "Оно сформировалось еще на первых этапах становления африканских государств, сыграло свою роль в борьбе народов континента за независимость. И африканские партнеры это высоко ценят", - констатировал он.

"Сегодня действуют соглашения о ВТС с более чем тридцатью африканскими странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники», - сказал российский лидер. Он уточнил, что часть техники «передается на безвозмездной основе". "Но это обычная практика, которой следуют все ведущие страны мира", - пояснил Путин.

По его словам, "африканские партнеры также активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами отечественного оружия, военной техники, опытом ее применения". "Со своей стороны продолжим вносить вклад в подготовку военных кадров государств Африки, участвовать в обучении африканских миротворцев", - заверил президент РФ.

Саммит Россия - Африка

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия – Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.